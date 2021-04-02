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В России нашли замену Суэцкому каналу: какие перспективы у Северного морского пути

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© Видео Ruptly / Роскосмос @kudsverchkov / Администрация Суэцкого канала / РОСАТОМ / Российская судостроительная компания "Совкомфлот"
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/02/1032133312.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210402/1032133421/V-Rossii-nashli-zamenu-Suetskomu-kanalu-kakie-perspektivy-u-Severnogo-morskogo-puti.html

В России назвали альтернативу Суэцкому каналу. По мнению российского вице-премьера Юрия Трутнева, единственным резервным вариантом является Северный морской путь (СМП).

Севморпуть - главная арктическая судоходная магистраль России. Он тянется от Карских ворот до мыса Дежнева на Чукотке. Об альтернативах Суэцкому каналу, одному из самых важных и загруженных морских торговых путей в мире, заговорили после инцидента с контейнеровозом Ever Given. 26 марта судно село на мель на 151-м километре канала, заблокировав движение на несколько дней. По разным оценкам, этот простой обошелся мировой экономике в миллиарды долларов. Действительно ли Северный морской путь - хорошая альтернатива Суэцкому каналу и какие есть перспективы у Севморпути - смотрите в нашем видео.

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