Апрельская шутка: на Москву обрушился снегопад

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что значительная часть осадков будет наблюдаться в первой половине дня, утром возможен дождь с мокрым снегом, а днем - дождь.
Снег накрыл Москву утром 2 апреля. Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", осадки наблюдаются над российской столицей и большей частью Подмосковья.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что значительная часть осадков будет наблюдаться в первой половине дня, утром возможен дождь с мокрым снегом, а днем - дождь.
В России назвали альтернативу Суэцкому каналу. По мнению российского вице-премьера Юрия Трутнева, единственным резервным вариантом является Северный морской путь (СМП).
Специалисты продолжают ремонт деривационного тоннеля на ИнгурГЭС. Он стал необходим из-за того, что утечки воды достигали до 250 миллионов киловатт-часов в год, что составляет 10 процентов от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер, прибывший в Тбилиси отпраздновать свой 87-й день рождения, вынужден был покинуть страну из-за акций протеста.
Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков".
В рамках "автокредитования" заемщик Сберегательного банка Абхазии может получить от 50 до 300 тысяч рублей при соблюдении всех условий для предоставления кредита.
Апполона Гургулия обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 13487 человек. Зарегистрировано 214 летальных случаев. Выздоровели 12905 человек.
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