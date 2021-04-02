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Апрельская шутка: на Москву обрушился снегопад

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Снег накрыл Москву утром 2 апреля. Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", осадки наблюдаются над российской столицей и большей частью Подмосковья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что значительная часть осадков будет наблюдаться в первой половине дня, утром возможен дождь с мокрым снегом, а днем - дождь.

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