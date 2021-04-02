Апрельская шутка: на Москву обрушился снегопад

Специалисты продолжают ремонт деривационного тоннеля на ИнгурГЭС. Он стал необходим из-за того, что утечки воды достигали до 250 миллионов киловатт-часов в год, что составляет 10 процентов от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год.