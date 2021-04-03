Стрельбы расчетов самоходных пушек "Гиацинт-С" в Амурской области

Досаждает "неприятель"? Попробуйте "Гиацинт"! Именно так сделали артиллеристы Восточного военного округа на учении в Амурской области, применив тактику огневого вала против наступавших подразделений условного противника.

Несколькими залпами из 152-мм самоходных орудий расчеты нарушили систему управления и координацию действий войск "неприятеля", а затем, корректируя огонь по указаниям с командного пункта, выполнили откат заградительного огня по мере продвижения наступавших сил.

Завершили разгром условного противника массированным огнем из всех орудий. Огонь велся из закрытых позиций по целям, имитировавшим живую силу, командные пункты и бронетехнику условного противника, на расстоянии нескольких десятков километров.