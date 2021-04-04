Церемония перевозки мумий в Каире

Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов прошла в столице Египта Каире в ночь на 4 апреля.

Забальзамированные тела 22 древних царей Египта торжественно вывезли из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в центре Каира.

Грандиозная церемония, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20:00 по каирскому времени (21:00 мск). Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляли облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.

Кортеж преодолел пять километров до недавно построенного в древнем районе Каира Фустате Национального музея египетской цивилизации.

Среди перемещенных мумий тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. В их числе такие грозные и прославленные цари и завоеватели древности, как фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I. Также в субботу в свой новый дом перевезли и знаменитую египетскую царицу Хатшепсут.