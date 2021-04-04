Массовые столкновения и задержания на протестной акции в Лондоне

Более 25 человек были задержаны в Лондоне во время демонстрации против принятия законопроекта, расширяющего полномочия полиции в части разгона митингов.

Протестующих забрали в полицию за нарушение правил проведения мирных акций и нападения на правоохранителей.

В результате столкновений пострадали десять полицейских.

3 апреля в столице Великобритании состоялась демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill: ее участники дошли от Гайд-парка до Парламентской площади, позже они были замечены на центральных улицах и площадях. Предполагается, что к акции присоединились от 2 до 4 тысяч человек.

В Лондоне различные демонстрации регистрируют каждые выходные. В период локдауна подобные акции проходили реже, но с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста также возобновятся. При этом в Британии, в отличие от европейских государств, демонстрации редко сопровождаются насилием.