Задержание исламиста, готовившего теракт против силовиков

В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

По версии следствия, ранее судимый гражданин России, 1996 года рождения, смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам.

Дома у него нашли компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию проводили совместно со Следственным комитетом и МВД.

Также спецслужбы задержали троих россиян, причастных к финансированию террористов в Сирии. Все четверо оказались сторонниками "Исламского государства"*, они готовили атаки в Ставропольском крае.

В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — в Тверской области.

* Террористическая организация, запрещенная в России.