Учение артиллеристов ЦВО с привлечением расчетов САУ "Мста-С" и РСЗО "Ураган"

Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам "неприятеля" по координатам, полученным с беспилотников.
Артиллеристы ЦВО огнем из самоходных гаубиц "Мста-С" и РСЗО "Ураган" уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.
Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам "неприятеля" по координатам, полученным с беспилотников.
В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Более 25 человек были задержаны в Лондоне во время демонстрации против принятия законопроекта, расширяющего полномочия полиции в части разгона митингов.
Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов прошла в столице Египта Каире в ночь на 4 апреля.
Досаждает "неприятель"? Попробуйте "Гиацинт"! Именно так сделали артиллеристы Восточного военного округа на учении в Амурской области, применив тактику огневого вала против наступавших подразделений условного противника.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 32 человек из 179 протестированных за сутки в Абхазии.
По данным на 5 апреля, в реанимационном отделении Гудаутской центральной районной больницы после лечения от коронавируса проходят курс реабилитации восемь пациентов.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб был выписан 18 марта из московской клиники после прохождения лечения от COVID-19. В республику он вернулся 31 марта.
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