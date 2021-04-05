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Учение артиллеристов ЦВО с привлечением расчетов САУ "Мста-С" и РСЗО "Ураган"

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210405/1032159522/Uchenie-artilleristov-TsVO-s-privlecheniem-raschetov-SAU-Msta-S-i-RSZO-Uragan.html

Артиллеристы ЦВО огнем из самоходных гаубиц "Мста-С" и РСЗО "Ураган" уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам "неприятеля" по координатам, полученным с беспилотников.

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