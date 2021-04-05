Учение артиллеристов ЦВО с привлечением расчетов САУ "Мста-С" и РСЗО "Ураган"

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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 32 человек из 179 протестированных за сутки в Абхазии. 1215

Врач из Москвы проводит реабилитацию пациентов с COVID-19 в Гудаутской ЦРБ По данным на 5 апреля, в реанимационном отделении Гудаутской центральной районной больницы после лечения от коронавируса проходят курс реабилитации восемь пациентов. 196