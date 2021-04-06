В Самарской области загорелся ангар с резиной

При пожаре пострадал 26-летний работник предприятия. Он доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Пожар в ангаре в Самарской области, по предварительным данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.

В понедельник вечером загорелся ангар на площади 1200 квадратных метров в городе Кинель на улице Промышленная, дом 13. Внутри ангара находится производство резинотехнических изделий из переработанных автомобильных покрышек.

В 20:23 пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров, в 21:11 было ликвидировано открытое горение.

В 02:35 пожар полностью потушили.

Проводится прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.