Донбасс на пороге новой войны: США обещают помочь Украине

Ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. В непризнанных республиках уверены, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению. В зоне конфликта ежедневно фиксируются провокации и обстрелы со стороны украинских военных, снова гибнут люди.

Накануне в интервью французской газете Liberation министр иностранных дел заявил, что Украина стремится решить вопрос урегулирования в Донбассе исключительно дипломатическим путем. "Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", – сказал Кулеба.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. По данным ООН, в ходе столкновений погибли более 13 тысяч человек.