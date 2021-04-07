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Донбасс на пороге новой войны: США обещают помочь Украине

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© Видео Ruptly / youtube / Пресс-служба УНМ ДНР / RT / Ukrainian President's office / Youtube / U.S. Army Europe and Africa
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210407/1032169123/Donbass-na-poroge-novoy-voyny-SShA-obeschayut-pomoch-Ukraine.html

Ситуация на востоке Украины стремительно ухудшается. В непризнанных республиках уверены, что ВСУ готовятся к масштабному наступлению. В зоне конфликта ежедневно фиксируются провокации и обстрелы со стороны украинских военных, снова гибнут люди.

Накануне в интервью французской газете Liberation министр иностранных дел заявил, что Украина стремится решить вопрос урегулирования в Донбассе исключительно дипломатическим путем. "Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", – сказал Кулеба.

В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. По данным ООН, в ходе столкновений погибли более 13 тысяч человек.

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