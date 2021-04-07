Год с ковидом: как Абхазия жила в режиме ограничений

Коронавирусу в Абхазии исполнился год. Этот злосчастный вирус стал главной темой 2020 года, но не забывайте, что по паспорту он COVID-19, а значит родился в 2019 году.

7 апреля 2020 года в Абхазии был выявлен первый случай заражения коронавирусом.

Как бы то ни было, меры по защите населения были приняты заблаговременно. В марте в Абхазии был создан Координационный штаб по защите населения от коронавируса, который все это время отвечал и продолжает отвечать за меры по профилактике болезни, принятие и разработку ограничительных мер и так далее.

И в марте в республике были введены первые ограничения - запретили массовые мероприятия, свадьбы, были закрыты школы, детсады, объекты культуры и общепита, остановили работу общественного транспорта.

В стране началась небольшая паника, люди начали скупать продукты в магазинах, в аптеках возник острый дефицит антисептиков, защитных средств и некоторых лекарств. Многие организации отпустили сотрудников на удаленный режим работы или вовсе прекратили работать.

К августу ситуация стабилизировалась, была открыта российско-абхазская граница и начался курортный сезон.

Впрочем уже в сентябре статистика зараженных вновь стала повышаться, а к декабрю она достигла более 2800 за месяц. Вновь были закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия, свадьбы, перестали работать театры.

Ситуация улучшилась лишь к февралю 2021 года, и частично ограничения были сняты.

После тенденции на спад сейчас статистика заболевания в стране вновь идет на небольшой подъем. Тем не менее, с середины февраля открыты школы, работают театры, кафе, рестораны, ходит общественный транспорт. Однако все еще действует ряд ограничений.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 6 апреля составляет 13576 человек. Выздоровели 13070 человек. Летальных исходов - 216.