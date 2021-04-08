Обеспечение безопасности работ по восстановлению газопровода в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы обеспечили безопасность работ по восстановлению поврежденного участка газовой магистрали на линии разграничения сторон вблизи города Шуша в Нагорном Карабахе.
Саперы подразделения гуманитарного разминирования обследовали подходы к поврежденному участку трубы и сам участок на наличие взрывоопасных предметов, сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии и обеспечили их безопасность во время работ на газопроводе.