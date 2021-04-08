Обеспечение безопасности работ по восстановлению газопровода в Нагорном Карабахе

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Завоевать местный рынок: в Абхазии создали Ассоциацию сельхозпроизводителей Ассоциация сельскохозяйственных производителей Абхазии была официально зарегистрирована около трех недель назад. В нее входят фермерские животноводческие хозяйства и небольшие фермы по выращиванию овощей. 49

Цыганские истории: как живут ромалэ в Абхазии Международный день цыган отмечают в мире 8 апреля. Корреспондент Sputnik отправился в местный цыганский "табор" и узнал, чем живут абхазские цыгане, почему всем кажется, что работают только женщины, и есть ли в Абхазии цыганский барон. 681