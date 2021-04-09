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Захват аэродрома: контрольная проверка ульяновских соединений ВДВ

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Sputnik Абхазия
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Батальон ульяновского десантно-штурмового соединения высадился со штатными БМД-2К-АУ в ходе розыгрыша эпизода по захвату аэродрома в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Боевые машины были доставлены в заданный район самолетом Ил-76МД. Следом за техникой на площадку приземления был десантирован весь личный состав батальона. Совершив марш, десантники достигли аэродрома условного противника и захватили контрольно-диспетчерский пункт, склады вооружения, узел связи и склады горюче-смазочных материалов.

В контрольной проверке, которая проходит с 6 по 30 апреля, задействовано более 30 тысяч военнослужащих.

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