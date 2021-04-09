Захват аэродрома: контрольная проверка ульяновских соединений ВДВ

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/09/1032180510.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210409/1032180844/Zakhvat-aerodroma-kontrolnaya-proverka-ulyanovskikh-soedineniy-VDV.html
Батальон ульяновского десантно-штурмового соединения высадился со штатными БМД-2К-АУ в ходе розыгрыша эпизода по захвату аэродрома в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Боевые машины были доставлены в заданный район самолетом Ил-76МД. Следом за техникой на площадку приземления был десантирован весь личный состав батальона. Совершив марш, десантники достигли аэродрома условного противника и захватили контрольно-диспетчерский пункт, склады вооружения, узел связи и склады горюче-смазочных материалов.
В контрольной проверке, которая проходит с 6 по 30 апреля, задействовано более 30 тысяч военнослужащих.