Задержание подростка, напавшего с битой на женщину

В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой по голове. Предположительно, она сделала замечание группе молодых людей, распивавших алкоголь во дворе жилого дома.

"По факту нанесения местной жительницы телесных повреждений проводится проверка, для установления степени причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Вместе с тем, в отношении 16-летнего правонарушителя составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков в общественном месте, за что предусматривается наложение штрафа в размере до 1500 рублей", - сообщает УМВД по Краснодару.

Там добавили, что рассматривается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей воспитанию ребенка.

Ранее в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и, предположительно, делает им замечание, после чего один из них наносит ей удар по голове предметом, похожим на бейсбольную биту. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной.