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"Событие, которое потрясло весь мир": ректор МГУ Садовничий о полете Гагарина в космос

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Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем поздравлении с 60-летием первого полета человека в космос вспомнил, как сбежал с лекции, чтобы увидеть Юрия Гагарина. На Ленинском проспекте столицы будущему академику удалось помахать проезжавшему мимо первому космонавту.

В честь 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина корабль "Союз" получил имя собственное – "Ю.А. Гагарин". Эта надпись нанесена на обшивку корабля, а портретом космонавта и надписью "Год Гагарина 1961-2021" украшен головной обтекатель ракеты.

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