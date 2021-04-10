"Событие, которое потрясло весь мир": ректор МГУ Садовничий о полете Гагарина в космос

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге.

За весь период пандемии в Сухуме было зафиксировано 4938 случаев заражения коронавирусом, 4533 выздоровевших, на постоянном лечебном контроле в настоящее время находятся 166 пациентов.