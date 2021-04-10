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Авария в Турции с российскими туристами: кадры с места происшествия

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В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами. По предварительным данным, 26 человек пострадали, одна женщина погибла.

Туристы ехали в Каппадокию. Водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Пострадавших доставили в ближайшие больницы, им оказывают экстренную медицинскую помощь.

В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибла 43-летняя россиянка Елена Автайкина. Женщина скончалась от полученных травм на месте аварии, ее тело доставили в морг.

В происшествии пострадали 26 человек. Их госпитализировали в больницы в ближайших городах. Как следует из сообщения Ростуризма, 19 туристов не получили серьезных, состояние шести уточняется.

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