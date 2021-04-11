"Главное событие XX века": Михаил Турецкий о первом полете человека в космос

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Стали известны первые данные по явке на выборы местного самоуправления Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в 161 избирательном округе. Всего в республике смогут проголосовать 125 тысяч избирателей. 343

Владимир Делба проголосовал на выборах в органы местного самоуправления Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в воскресенье 11 апреля. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе. 44