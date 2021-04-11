"Главное событие XX века": Михаил Турецкий о первом полете человека в космос

В этот праздник люди чувствовали подъем энтузиазма и гордость за родину.
Михаил Турецкий поздравил всех с 60-й годовщиной полета Юрия Гагарина и напомнил, что в освоении космоса СССР был первым.
Основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" рассказал, что в СССР каждый год вся страна готовилась ко Дню космонавтики.
В этот праздник люди чувствовали подъем энтузиазма и гордость за родину.
Михаил Турецкий поздравил всех с 60-й годовщиной полета Юрия Гагарина и напомнил, что в освоении космоса СССР был первым.
В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами. Двадцать шесть человек пострадали, одна женщина погибла.
Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем поздравлении с 60-летием первого полета человека в космос вспомнил, как сбежал с лекции, чтобы увидеть Юрия Гагарина. На Ленинском проспекте столицы будущему академику удалось помахать проезжавшему мимо первому космонавту.
В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой по голове. Предположительно, она сделала замечание группе молодых людей, распивавших алкоголь во дворе жилого дома.
Батальон ульяновского десантно-штурмового соединения высадился со штатными БМД-2К-АУ в ходе розыгрыша эпизода по захвату аэродрома в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в 161 избирательном округе. Всего в республике смогут проголосовать 125 тысяч избирателей.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в воскресенье 11 апреля. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе.
Выборы в органы местного самоуправления проходят в Абхазии в воскресенье 11 апреля. Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе.
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