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"Главное событие XX века": Михаил Турецкий о первом полете человека в космос

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Основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" рассказал, что в СССР каждый год вся страна готовилась ко Дню космонавтики.

В этот праздник люди чувствовали подъем энтузиазма и гордость за родину.

Михаил Турецкий поздравил всех с 60-й годовщиной полета Юрия Гагарина и напомнил, что в освоении космоса СССР был первым.

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