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Защитники неба: к Дню войск противовоздушной обороны России

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210411/1032199838/Zaschitniki-neba-k-Dnyu-voysk-protivovozdushnoy-oborony-Rossii.html

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, ветераны и специалисты войск противовоздушной обороны России.

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