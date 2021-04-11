Защитники неба: к Дню войск противовоздушной обороны России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, ветераны и специалисты войск противовоздушной обороны России.
Основатель и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" рассказал, что в СССР каждый год вся страна готовилась ко Дню космонавтики.
В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами. Двадцать шесть человек пострадали, одна женщина погибла.
Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем поздравлении с 60-летием первого полета человека в космос вспомнил, как сбежал с лекции, чтобы увидеть Юрия Гагарина. На Ленинском проспекте столицы будущему академику удалось помахать проезжавшему мимо первому космонавту.
В Краснодаре арестовали подростка, ударившего женщину битой по голове. Предположительно, она сделала замечание группе молодых людей, распивавших алкоголь во дворе жилого дома.
Местное самоуправление не является институтом государственной власти, это представительный орган, избираемый народом для защиты и продвижения своих интересов.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии проходят 11 апреля. Право голосовать есть у 125 тысяч граждан республики.
Это уже седьмые по счету выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik