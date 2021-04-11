Защитники неба: к Дню войск противовоздушной обороны России

Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем поздравлении с 60-летием первого полета человека в космос вспомнил, как сбежал с лекции, чтобы увидеть Юрия Гагарина. На Ленинском проспекте столицы будущему академику удалось помахать проезжавшему мимо первому космонавту.