Что российские военные делали в горах Кавказа и где летчики нашли субмарину "врага"

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Российские военные проводят масштабные апрельские учения. Одновременно на разных полигонах России и ближнего зарубежья они отрабатывают возможности броне- и авиатехники.
Всего в этом месяце запланировано почти четыре тысячи различных учений. Что летчики искали в горах Кавказа? Где они обнаружили субмарину условного противника? И как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд? Фрагменты самых эффектных маневров - в нашем видео.