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Что российские военные делали в горах Кавказа и где летчики нашли субмарину "врага"

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© Видео YouTube/ Минобороны России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210413/1032209553/Chto-rossiyskie-voennye-delali-v-gorakh-Kavkaza-i-gde-letchiki-nashli-submarinu-vraga.html

Российские военные проводят масштабные апрельские учения. Одновременно на разных полигонах России и ближнего зарубежья они отрабатывают возможности броне- и авиатехники.

Всего в этом месяце запланировано почти четыре тысячи различных учений. Что летчики искали в горах Кавказа? Где они обнаружили субмарину условного противника? И как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд? Фрагменты самых эффектных маневров - в нашем видео.

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