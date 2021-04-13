Что российские военные делали в горах Кавказа и где летчики нашли субмарину "врага"

Всего в этом месяце запланировано почти четыре тысячи различных учений. Что летчики искали в горах Кавказа? Где они обнаружили субмарину условного противника? И как танкисты в Таджикистане умудрились попасть в цель за 70 секунд? Фрагменты самых эффектных маневров - в нашем видео.