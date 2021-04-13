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Ограничение авиасообщения России с Турцией и Танзанией: заявление Голиковой

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Sputnik Абхазия
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Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Решение принято по причине роста темпов распространения COVID-19 в этой стране.

Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за резкого ухудшения эпидситуации. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.

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