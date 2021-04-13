Ограничение авиасообщения России с Турцией и Танзанией: заявление Голиковой

Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за резкого ухудшения эпидситуации. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией, об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Решение принято по причине роста темпов распространения COVID-19 в этой стране.
Под ограничительные меры попадут как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня. Решение принято из-за резкого ухудшения эпидситуации. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию.
Российские военные проводят масштабные апрельские учения. Одновременно на разных полигонах России и ближнего зарубежья они отрабатывают возможности броне- и авиатехники.
Ровно 60 лет назад – 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом на борту Юрием Гагариным.
12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космическое пространство. Ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль с советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, ветераны и специалисты войск противовоздушной обороны России.
На всей территории республики с 6 апреля действовал веерный график отключения электричества - по часу каждые три часа.
Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.
Министерство здравоохранения Абхазии и руководство клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова договорились о сотрудничестве и приеме пациентов.
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