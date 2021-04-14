Пожар возле российского нефтезавода

Автомобиль "Камаз" и две цистерны загорелись в промзоне города Омска, где находится крупнейший в России нефтезавод.

В ходе пожара в промзоне Омска, где загорелся "Камаз" и две цистерны, никто не пострадал, сообщили в главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям России по области.

Видеозаписи, на которых густой черный дым поднялся над Советским округом Омска в районе Северной промзоны города, где находится Омский нефтезавод, появились в соцсети "ВКонтакте".

По данным управления, сообщение о пожаре на территории промзоны в Советском округе поступило в 11:13 по московскому времени.

"Горел автомобиль "Камаз" с переходом огня на две емкости, стоящие рядом. От МЧС России к месту было направлено 12 единиц техники, 40 человек личного состава. Пожар локализован в 11:40. Информации о том, наполнены ли емкости чем-либо, нет", - пояснили журналистам в пресс-службе ведомства.

Спустя четверть часа, в 12:11 по московскому времени, спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Последствия пожара на месте возгорания ликвидированы. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Прокуратура региона взяла под контроль проверку ГУМЧС РФ по Омской области по факту возгорания, устанавливаются причины и обстоятельства пожара, также будет установлен размер материального ущерба.