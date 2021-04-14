Россия ограничила авиасообщение с Турцией: что будет с туристическим сезоном в 2021 году

Под ограничительные меры попали как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник 13 апреля подтвердила ограничение авиасообщения России с Турцией и Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. И снова все из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сейчас в мире в самом разгаре третья волна коронавируса, многие европейские страны вынуждены опять возвращаться к жестким карантинным ограничениям.

Напомним, что депутат Госдумы России, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян выбирать для отдыха внутренний туризм, а также Абхазию.

Судя по событиям, у Абхазии есть шансы переманить часть туристического потока и увеличить число отдыхающих в стране, чтобы туристический сезон-2021 удался полностью.