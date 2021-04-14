18:03 14 Апреля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD75.68
  • EUR90.54
Поиск
Видео

Россия ограничила авиасообщение с Турцией: что будет с туристическим сезоном в 2021 году

Получить короткую ссылку
36 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/0e/1032219498.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210414/1032219665/Rossiya-ogranichila-aviasoobschenie-s-Turtsiey-chto-budet-s-turisticheskim-sezonom-v-2021-godu.html

Под ограничительные меры попали как чартерные, так и регулярные рейсы, запланированные с 15 апреля по 1 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник 13 апреля подтвердила ограничение авиасообщения России с Турцией и Танзанией в период с 15 апреля по 1 июня. И снова все из-за роста заболеваемости коронавирусом. Сейчас в мире в самом разгаре третья волна коронавируса, многие европейские страны вынуждены опять возвращаться к жестким карантинным ограничениям.

Напомним, что депутат Госдумы России, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян выбирать для отдыха внутренний туризм, а также Абхазию. 

Судя по событиям, у Абхазии есть шансы переманить часть туристического потока и увеличить число отдыхающих в стране, чтобы туристический сезон-2021 удался полностью.

 

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Старт священного месяца Рамадан в разных странах
Россия ограничила авиасообщение с Турцией: что будет с туристическим сезоном в 2021 году
Выборы в органы местного самоуправления Абхазии: итоги


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться