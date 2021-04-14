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НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": сможет ли Россия обезопасить Донбасс

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Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить безопасность своих граждан в случае обострения конфликта на Украине.

Это пообещал российский замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Впрочем, всю ответственность за последствия он возлагает на Киев и его западных кураторов. Ведь именно они превращают Украину в "пороховую бочку".

Почему НАТО сначала наращивает военное присутствие у российских границ, а потом пугается ответных мер Москвы? И можно ли без войны решить конфликт с теми, кто постоянно нарушает минские договоренности.

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