Разведчики ЦВО России провели комплексные учения

Главные темы

Кабмин Абхазии разъяснил правила Роспотребнадзора для въезда в Россию из республики Согласно правилам, введенным Роспотребнадзором, с 15 апреля россиянам, въезжающим в страну, необходимо в течение трех дней заполнить анкету на "Госуслугах", по прибытии в Россию сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста находиться на самоизоляции. 1020

Минздрав Абхазии сделал запрос в Роспотребнадзор в связи с правилами въезда в Россию Многие туристы, купившие экскурсионные туры в Абхазию на 15 апреля, отказались въезжать в республику из-за ужесточения правил возвращения граждан в Россию. 2999