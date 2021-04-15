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Разведчики ЦВО России провели комплексные учения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210415/1032228800/Razvedchiki-TsVO-Rossii-proveli-kompleksnye-ucheniya-.html

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности за зимний период обучения.

Разведчики ЦВО России устроили засаду на передовые силы условного противника, уничтожив бронетехнику и живую силу условного противника, в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

На завершающем этапе учения бойцы подразделений выполнили контрольные стрельбы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

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