Разведчики ЦВО России провели комплексные учения

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В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности за зимний период обучения.
Разведчики ЦВО России устроили засаду на передовые силы условного противника, уничтожив бронетехнику и живую силу условного противника, в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.
На завершающем этапе учения бойцы подразделений выполнили контрольные стрельбы из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.