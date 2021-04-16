Боевые стрельбы ЗРС С-400 на полигоне Телемба в Бурятии

Расчеты ЗРС С-400 Южного военного округа уничтожили воздушные цели условного противника в рамках тактического учения на специализированном полигоне Телемба в Бурятии.

Боевые пуски проведены по мишеням "Саман", имитирующим воздушные объекты на больших и малых дальностях и различных высотах.

Зенитная ракетная система С-400 принята на вооружение российской армии постановлением правительства России с 2007 года. Первый дивизион заступил на боевое дежурство в городе Электросталь Московской области.