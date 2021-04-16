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Боевые стрельбы ЗРС С-400 на полигоне Телемба в Бурятии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210416/1032231216/Boevye-strelby-ZRS-S-400-na-poligone-Telemba-v-Buryatii.html

Расчеты ЗРС С-400 Южного военного округа уничтожили воздушные цели условного противника в рамках тактического учения на специализированном полигоне Телемба в Бурятии.

Боевые пуски проведены по мишеням "Саман", имитирующим воздушные объекты на больших и малых дальностях и различных высотах.

Зенитная ракетная система С-400 принята на вооружение российской армии постановлением правительства России с 2007 года. Первый дивизион заступил на боевое дежурство в городе Электросталь Московской области.

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