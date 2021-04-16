Антиковидные меры, вакцина для Абхазии и Инвестпрограмма: интервью Сергея Назарова

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, который в эти дни находится с рабочим визитом в Абхазии, дал интервью на радио Sputnik Абхазия.

Российский чиновник рассказал о своем рабочем визите, объектах Инвестпрограммы, которые были проинспектированы в течение двух дней, о поставках вакцины в республику и новых антиковидных мерах, введенных в России.

Говоря о реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, Сергей Назаров отметил, что больших вопросов нет.

"Мы рассмотрели два основных блока – это реализация Инвестпрограммы 2020-2022 годов, и здесь, наверное, больших вопросов нет. Посмотрели те объекты, которые должны быть сданы, которые в стадии реализации. Есть сложности по срокам, где существует отставание. Коллеги обозначили сроки по отстающим объектам – когда это будет наверстано и вернутся в график", - сказал он.

Назаров прокомментировал и ситуацию с ужесточением антиковидных правил въезда в Россию.

Постановление надзорного органа России вызвало большую озабоченность в Абхазии из-за опасений, что курортный сезон может быть сорван, к тому же большинство населения республики имеет российские паспорта. Кабмин Абхазии разъяснил ситуацию таким образом, что данные ограничения не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любых направлениях и на любой срок.

"Я не готов пока толковать, что какие-то исключения есть в этом нормативном документе по Абхазии. Мы обсуждаем данный вопрос – возможны ли здесь какие-то изъятия. Но на данный момент есть такой документ, есть ситуация, связанная с коронавирусом, поэтому предлагаю пока руководствоваться этим документом. Никаких исключений из этого пока нет", – сказал он.

Делегация Министерства экономического развития России приехала с рабочим визитом в Абхазию 15 апреля для ознакомления с ходом работ по Инвестиционной программе на 2020-2022 годы.

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