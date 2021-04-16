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Плановая проверка: Минэкономразвития России осмотрело ход работ по Инвестпрограмме

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210416/1032234827/Planovaya-proverka-Minekonomrazvitiya-Rossii-osmotrelo-khod-rabot-po-Investprogramme.html

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России прибыла в Абхазию для проверки хода ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В рамках поездки делегация во главе с заместителем министра экономразвития Сергеем Назаровым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган 15 апреля посетила очистное канализационное сооружение, насосную станцию, осмотрела ремонт колоннады, набережной и парка принца Ольденбургского, а также подстанцию "Бзыбь-220" в Гагрском районе. Из перечисленных проектов в эксплуатацию уже сдана колоннада, практически окончены работы на набережной и установлен новый трансформатор на подстанции, который практически в два раза превышает мощность замененного аппарата. Ремонт канализационного сооружения все еще продолжается, проблема в смете, которую необходимо пересмотреть с учетом актуальных цен на сырье.

Во второй день визита делегация осмотрела объекты Инвестпрограммы в восточной части Абхазии, в частности, Ткуарчалскую больницу и сельхозпредприятие в селе Кындыг Очамчырского района.

Также в рамках контрольного визита состоялись переговоры в Администрации президента и в правительстве Абхазии.

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