Плановая проверка: Минэкономразвития России осмотрело ход работ по Инвестпрограмме

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России прибыла в Абхазию для проверки хода ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

В рамках поездки делегация во главе с заместителем министра экономразвития Сергеем Назаровым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган 15 апреля посетила очистное канализационное сооружение, насосную станцию, осмотрела ремонт колоннады, набережной и парка принца Ольденбургского, а также подстанцию "Бзыбь-220" в Гагрском районе. Из перечисленных проектов в эксплуатацию уже сдана колоннада, практически окончены работы на набережной и установлен новый трансформатор на подстанции, который практически в два раза превышает мощность замененного аппарата. Ремонт канализационного сооружения все еще продолжается, проблема в смете, которую необходимо пересмотреть с учетом актуальных цен на сырье.

Во второй день визита делегация осмотрела объекты Инвестпрограммы в восточной части Абхазии, в частности, Ткуарчалскую больницу и сельхозпредприятие в селе Кындыг Очамчырского района.

Также в рамках контрольного визита состоялись переговоры в Администрации президента и в правительстве Абхазии.