"Саянский марш": как проходил первый день конкурса

Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" прошел 15 и 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".

Соревнования состояли из двух этапов и проходили два дня, во время которых команды выполнили ряд специальных задач. Общий маршрут с препятствиями составил 50 километров. В первый день участники преодолели 25-километровый маршрут, спустились с вершины в связках, стреляли в составе группы, спустились со скалы на веревках. Вечером они разбили лагерь в лесу и переночевали там.