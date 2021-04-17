"Саянский марш": как проходил первый день конкурса

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Первый конкурс в рамках АрМИ-2021 - "Саянский марш" прошел 15 и 16 апреля в Красноярском крае на базе горной подготовки "Ергаки".
Соревнования состояли из двух этапов и проходили два дня, во время которых команды выполнили ряд специальных задач. Общий маршрут с препятствиями составил 50 километров. В первый день участники преодолели 25-километровый маршрут, спустились с вершины в связках, стреляли в составе группы, спустились со скалы на веревках. Вечером они разбили лагерь в лесу и переночевали там.