После шести месяцев на орбите: космонавты вернулись на Землю с МКС

"Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана.

В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.

Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.