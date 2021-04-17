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После шести месяцев на орбите: космонавты вернулись на Землю с МКС

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210417/1032240394/Posle-shesti-mesyatsev-na-orbite-kosmonavty-vernulis-na-Zemlyu-s-MKS.html

"Роскосмос" и НАСА опубликовали видео, на котором запечатлен момент спуска с околоземной орбиты и посадки "Союза МС-17" в степи Казахстана.

В корабле после полугодовой вахты на Международной космической станции на Землю вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. После их отбытия на МКС остались семь человек, в том числе двое россиян.

Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков совершили один выход в космос из люка станции, который не открывался более 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля "Звезда", хотя незначительная утечка воздуха продолжилась.

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