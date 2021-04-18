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Учения "Содействие 2020" в Сербии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210418/1032246391/Ucheniya-Sodeystvie-2020-v-Serbii.html

Александр Вучич на военно-полицейских учениях оценил полученные из России зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" и вертолеты Ми-35.

Сербия - крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК "Панцирь-С1".

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