Пять подростков погибли в ДТП под Ростовом: кадры с места происшествия

18 апреля в Новочеркасске произошло ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, за рулем легкового автомобиля находился подросток, который не справился с управлением.

В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице.

Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании.

По данным на сайте ведомства, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".