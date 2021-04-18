Пять подростков погибли в ДТП под Ростовом: кадры с места происшествия

В машине было шесть человек, все – несовершеннолетние, пятеро погибли, один пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице.
Ранее сообщалось, что подростки, погибшие в аварии в Новочеркасске, накануне ДТП, предположительно, отмечали день рождения одного из членов компании.
По данным на сайте ведомства, по факту данного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".