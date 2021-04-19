Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота

Белорусский лидер заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей.

"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее российские спецслужбы задержали в Москве белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута. По информации ФСБ России, они готовили в Беларуси переворот. По данным белорусского КГБ, в ту же группу входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Его задержали на территории республики.