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Лукашенко назвал виновных в попытке военного переворота

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал причастных к попытке военного переворота в стране.

Белорусский лидер заявил, что спецслужбы США готовили покушение на него и его детей.

"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее российские спецслужбы задержали в Москве белорусского адвоката Юрия Зянковича и политолога Александра Федута. По информации ФСБ России, они готовили в Беларуси переворот. По данным белорусского КГБ, в ту же группу входил лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Его задержали на территории республики.

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