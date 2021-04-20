Огнем из танка: первые стрельбы курсантов учебного центра под Хабаровском

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Первые боевые стрельбы из танков Т-72Б провели курсанты учебного центра Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае в ходе подготовки к выпускным экзаменам.
Танкисты поражали цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также из крупнокалиберных танковых пулеметов.
Курсанты вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.