Огнем из танка: первые стрельбы курсантов учебного центра под Хабаровском

Первые боевые стрельбы из танков Т-72Б провели курсанты учебного центра Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае в ходе подготовки к выпускным экзаменам.

Танкисты поражали цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также из крупнокалиберных танковых пулеметов.

Курсанты вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.