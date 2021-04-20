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Огнем из танка: первые стрельбы курсантов учебного центра под Хабаровском

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210420/1032255605/Ognem-iz-tanka-pervye-strelby-kursantov-uchebnogo-tsentra-pod-Khabarovskom.html

Первые боевые стрельбы из танков Т-72Б провели курсанты учебного центра Восточного военного округа на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае в ходе подготовки к выпускным экзаменам.

Танкисты поражали цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также из крупнокалиберных танковых пулеметов.

Курсанты вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

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