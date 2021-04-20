Первый полет на Марсе успешно совершил беспилотный вертолет НАСА

Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА.

"Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства.

Данные о проведенном испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.

Изначально запуск аппарата планировался не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. В НАСА отмечали, что подготовка вертолета займет около шести дней — за это время марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты — проверить работу всех систем.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.