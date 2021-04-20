https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/14/1032255736.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210420/1032257064/Pervyy-polet-na-Marse-uspeshno-sovershil-bespilotnyy-vertolet-NASA.html
Первый полет на Марсе успешно совершил беспилотный вертолет НАСА
Плановый тест высокоскоростной раскрутки винтов 9 апреля показал, что команды поступают в неправильном порядке, однако инженеры смогли найти решение проблемы.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64940160&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/14/1032255736.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M53S
2021-04-20T14:18Z
Плановый тест высокоскоростной раскрутки винтов 9 апреля показал, что команды поступают в неправильном порядке, однако инженеры смогли найти решение проблемы.
Беспилотный вертолет НАСА Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе, следует из трансляции на сайте НАСА.
"Ingenuity совершил свой первый полет — первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете", — говорится в сообщении ведомства.
Данные о проведенном испытании поступили на Землю через несколько часов после его завершения.
Изначально запуск аппарата планировался не раньше 8 апреля, однако его несколько раз переносили. В НАСА отмечали, что подготовка вертолета займет около шести дней — за это время марсоход Perseverance должен доставить дрон к месту старта, а специалисты — проверить работу всех систем.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии Perseverance. Как рассчитывают в НАСА, он будет наблюдать за испытанием аппарата и передавать на Землю получаемые в ходе тестового полета снимки и другие данные.