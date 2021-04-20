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Вакцина для жителей тайги

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210420/1032261755/Vaktsina-dlya-zhiteley-taygi.html

Вакцину "Спутник V" привезли в отдаленные поселки Тайги на вертолетах. Здесь это — единственный способ поддерживать связь с "большой землей".

МИ-8 доставляет из города местным продукты, почту, пенсию и служит каретой скорой помощи.

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом России в августе 2020 года, получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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