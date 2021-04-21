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Обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию: трансляция завершена

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Президент России Владимир Путин в среду выступал с посланием Федеральному собранию. Он огласил системные меры поддержки и обозначит направления развития страны после пандемии.

Мероприятие проходило в Центральном выставочном зале "Манеж". Среди приглашенных – члены правительства, депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус.

Пандемия внесла коррективы в порядок допуска прессы на мероприятие: журналисты должны были трижды сдать тест на коронавирус и получить отрицательные результаты.

Путин еще 11 марта сказал, что начал работу над посланием. Последние два дня президент не проводил публичных мероприятий, работал над текстом. В понедельник вечером Путин сообщил, что последние дни постоянно находится на связи с премьер-министром, вице-премьерами и министрами, и что они подходят к тому, чтобы "договориться, поставить точку по некоторым важнейшим направлениям".

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