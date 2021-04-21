Северный флот России провел учения в Баренцевом море

Крупные учения с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, а также системы ПВО начались в понедельник в Арктике.

Семь судов, вертолет и самолет приняли участие в учении по спасению аварийного корабля в Баренцевом море в рамках проводимого на Северном флоте командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

Флотские спасатели отработали действия поисково-спасательного сил по оказанию помощи высокобортному кораблю, получившему аварийные повреждения в море.

Учения проводятся под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

В практической части учения в Баренцевом море возле западной части острова Кильдин участвовали пять судов обеспечения Северного флота, малый противолодочный корабль "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил, морской спасательный буксир "Микула" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства, противолодочный самолет Ил-38 и многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-5 Северного флота.