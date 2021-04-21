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"Навстречу жизни": "Ашана" собирает деньги на покупку инвалидных колясок для детей

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210421/1032270308/Navstrechu-zhizni-Ashana-sobiraet-dengi-na-pokupku-invalidnykh-kolyasok-dlya-detey.html

Акция культурно-благотворительного фонда "Ашана" проходит совместно с ассоциацией "Инва-Содействие" в рамках проекта "Навстречу жизни".

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на приобретение колясок семерым подопечным фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Специальный транспорт необходим детям, чтобы свободно передвигаться без помощи родителей, ходить в школу и гулять во дворе. Кроме того, учитываются особенности заболевания ребенка, поэтому для всех семерых подопечных были проведены индивидуальные замеры в зависимости от веса, роста, возраста и диагноза.

Для покупки колясок необходимо собрать 340 тысяч рублей, заказывать оборудование будет ассоциация "Инва-Содействие" у своих европейских партнеров.

О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

 

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