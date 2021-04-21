"Навстречу жизни": "Ашана" собирает деньги на покупку инвалидных колясок для детей

Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на приобретение колясок семерым подопечным фонда с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Специальный транспорт необходим детям, чтобы свободно передвигаться без помощи родителей, ходить в школу и гулять во дворе. Кроме того, учитываются особенности заболевания ребенка, поэтому для всех семерых подопечных были проведены индивидуальные замеры в зависимости от веса, роста, возраста и диагноза.

Для покупки колясок необходимо собрать 340 тысяч рублей, заказывать оборудование будет ассоциация "Инва-Содействие" у своих европейских партнеров.

О способах оказания помощи детям можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".