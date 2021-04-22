Песни предков: как прошел XI фольклорный фестиваль "Раида"

В рамках фестиваля "Раида" на сцене Абхазской государственной филармонии выступили 11 творческих коллективов со всей республики и один ансамбль из Сочи.

XI Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида" состоялся 21 апреля в Абхазской государственной филармонии.

Среди участников был адыгский вокально-инструментальный ансамбль "Насып" из поселка Лазаревское. Фестиваль был учрежден 11 лет назад в целях приобщения молодежи к фольклорному наследию абхазского народа. Задача фестиваля "Раида" – возродить старые традиции, привить любовь молодежи к народным песням.

На фестивале выступили ансамбли из Гагры, Пицунды, Очамчыры, Ткуарчала и Гудаутского района.

Фестиваль "Раида" проходит каждый год, впервые он состоялся в 2010 году, в нем принимали участие всего три коллектива – очамчырский "Ерцаху", гудаутский ансамбль "Рица" и гагрский "Киараз". После каждого концерта участникам выдаются дипломы и памятные призы за вклад в сохранение фольклорного наследия Республики Абхазия.