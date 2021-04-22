Путин ответил на предложение Зеленского о встрече в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться с ним в Донбассе, заявил, что украинским властям нужно, в первую очередь, встречаться с руководителями самопровозглашенных республик на востоке страны.

Ранее Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением встретиться в Донбассе. По словам украинского лидера, на заседаниях советников "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня, там же прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять текущую ситуацию.

"Если президент Зеленский хочет начать восстановление отношений, то мы будем это только приветствовать", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Возникает вопрос: мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия", - сказал Путин.