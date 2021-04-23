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Игорь Адлейба прокомментировал решение судей в бою с Александром Абрамяном

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210423/1032283330/Igor-Adleyba-prokommentiroval-reshenie-sudey-v-boyu-s-Aleksandrom-Abramyanom.html
Игорь Адлейба прокомментировал решение судей в бою с Александром Абрамяном
Ничьей закончился бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге 17 апреля.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=72121438&type=mp4
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PT1M55S
2021-04-23T13:15Z

Ничьей закончился бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге 17 апреля.

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