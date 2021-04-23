Игорь Адлейба прокомментировал решение судей в бою с Александром Абрамяном

Ничьей закончился бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге 17 апреля.
Более десяти тысяч военнослужащих, 1200 боевых машин и 40 кораблей — в Крыму состоялись крупные межвидовые учения Вооруженных сил.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться с ним в Донбассе, заявил, что украинским властям нужно, в первую очередь, встречаться с руководителями самопровозглашенных республик на востоке страны.
В рамках фестиваля "Раида" на сцене Абхазской государственной филармонии выступили 11 творческих коллективов со всей республики и один ансамбль из Сочи.
Сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.
По программе Минздрава с начала 2021 года было профинансировано лечение 101 гражданина Абхазии за пределами республики.
Своими действиями Габния Муртаз нарушил охраняемые законом интересы государства, причинив ущерб престижу МВД Абхазия и дискредитировав авторитет сотрудников Специального приемника-распределителя МВД республики.
Заместитель главврача Республиканской больницы Георгий Воуба 13 апреля был освобожден из-под домашнего ареста.
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