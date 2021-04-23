"Цели достигнуты": убытие войск ЮВО и ВДВ из Крыма

Более десяти тысяч военнослужащих, 1200 боевых машин и 40 кораблей — в Крыму состоялись крупные межвидовые учения Вооруженных сил.

Учения подразделений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск на полигоне Опук стали частью внезапной проверки боевой готовности. Войска успешно отработали поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности южных границ России.

Были задействованы береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", ударные беспилотные летательные аппараты "Иноходец", быстроходные патрульные катера "Раптор" и другие новейшие образцы вооружения.

Маневры посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации войск и боевой техники на вертолете, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

Учения показали способность армии адекватно отвечать на изменение обстановки рядом с границами страны, заявил министр обороны Сергей Шойгу.