Ледяное цунами на Каме

Игорь Ахба руководит посольством Абхазии в России с 2008 года, до этого он был полномочным представителем Абхазии в Российской Федерации.

По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.