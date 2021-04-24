Ледяное цунами на Каме

Это довольно редкое явление — так бывает при резких перепадах температуры, когда лед начинает таять и сильный ветер гонит его на сушу. При этом раздается звук, похожий на бьющееся стекло.
На берег Камы вынесло глыбы льда. Видео, снятое очевидцем, разошлось по соцсетям.
Это довольно редкое явление — так бывает при резких перепадах температуры, когда лед начинает таять и сильный ветер гонит его на сушу. При этом раздается звук, похожий на бьющееся стекло.
Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии по состоянию на 23 апреля составил 332 730 случаев, более 2,2 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время с начала пандемии.
Более десяти тысяч военнослужащих, 1200 боевых машин и 40 кораблей — в Крыму состоялись крупные межвидовые учения Вооруженных сил.
Ничьей закончился бой абхазского боксера Игоря Адлейба и его соперника из Украины Александра Абрамяна на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге 17 апреля.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского встретиться с ним в Донбассе, заявил, что украинским властям нужно, в первую очередь, встречаться с руководителями самопровозглашенных республик на востоке страны.
Игорь Ахба руководит посольством Абхазии в России с 2008 года, до этого он был полномочным представителем Абхазии в Российской Федерации.
По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.
В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи было уничтожено около полутора миллионов армян.
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