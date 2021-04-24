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Ледяное цунами на Каме

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210424/1032288573/Ledyanoe-tsunami-na-Kame.html

На берег Камы вынесло глыбы льда. Видео, снятое очевидцем, разошлось по соцсетям.

Это довольно редкое явление — так бывает при резких перепадах температуры, когда лед начинает таять и сильный ветер гонит его на сушу. При этом раздается звук, похожий на бьющееся стекло.

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