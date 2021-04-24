Новый эпицентр коронавируса: в Индии более больше 300 тысяч заболевших за сутки

Суточный прирост заражений коронавирусной инфекцией в Индии по состоянию на 23 апреля составил 332 730 случаев, более 2,2 тысячи человек скончались, это максимальные показатели за время с начала пандемии.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 16,2 миллиона случаев COVID-19. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 миллиона.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил глубокую обеспокоенность ростом заболеваемости коронавирусом в Индии.

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 135 миллионов человек.

На данный момент в стране разрешено применение трех вакцин против коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской вакцины "Спутник V", поставки которой в Индию планируются на этот квартал.