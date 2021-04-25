Пожар в больнице Багдада: кадры с места происшествия

Количество жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде увеличилось до 58 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление члена местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти. Ранее сообщалось о гибели 28 человек в этом медучреждении.