Пожар в больнице Багдада: кадры с места происшествия

По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.
Количество жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде увеличилось до 58 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление члена местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти. Ранее сообщалось о гибели 28 человек в этом медучреждении.
По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.
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