Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 8 декабря 2016 года.

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария на Чернобыльской АЭС, расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области.

В 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

В результате него была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно повреждены деаэраторная этажерка и машинный зал, уничтожены все барьеры и системы безопасности.

Взрывы и возникший пожар сопровождались выбросом огромной радиоактивности. Ежесуточно в окружающую среду попадали миллионы Кюри (один Кюри приблизительно равен радиоактивности одного грамма изотопа радия-226), и этот процесс продолжался до 6 мая 1986 года, после чего выброс резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории многих стран. Специфика выброса обусловила широкое распространение радиоактивности на территории Северного полушария, в основном через европейский континент. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие.

В Европе значительному загрязнению подверглась территория общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них около 60 тысяч квадратных километров находились за пределами бывшего СССР. Наиболее были загрязнены территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени – других европейских стран – Швеции, Финляндии, Австрии, Норвегии, Италии, Греции, Румынии, Швейцарии, Польши, Великобритании, Чехии, Словакии, Словении и др.

В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. У 134 человек (технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке.

Многокилометровая территория вокруг электростанции до сих пор считается закрытой. Несмотря на широкомасштабные чрезвычайные меры по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, принятые как сразу после нее, так и в последующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности.