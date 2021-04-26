Фестиваль "Дорога на Ялту": фронтовые песни на разных языках

В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
По словам организаторов у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.
В этом году фестиваль состоится в третий раз. Для участия в нем количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства.
29 апреля в Ялте состоится полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.
Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте фестиваля https://doroganayaltu.ru. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте. Голосование уже началось и будет продолжаться вплоть до финала.
1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было переведено в онлайн-формат.