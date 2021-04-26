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Фестиваль "Дорога на Ялту": фронтовые песни на разных языках

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Фестиваль "Дорога на Ялту": фронтовые песни на разных языках
"Дорога на Ялту" - уникальный проект, в котором советские и российские песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=17874547&type=mp4
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PT1M16S
2021-04-26T19:55Z

"Дорога на Ялту" - уникальный проект, в котором советские и российские песни фронтовых лет исполняют иностранные музыканты на разных языках.

В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.

По словам организаторов у мероприятия две цели: привлечь внимание к Крыму как к неотъемлемой части России, а также популяризировать советское и российское песенное искусство. Для этого оргкомитет предложил зарубежным артистам исполнить лучшие песни о Великой Отечественной войне.

В этом году фестиваль состоится в третий раз. Для участия в нем количество заявок выросло вдвое - в конкурсе захотели участвовать 300 музыкантов из 51 государства.

29 апреля в Ялте состоится полуфинал конкурса. В него прошли представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции.

Победителей определит жюри, в которое входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.

Музыканты также будут бороться за приз зрительских симпатий, который будет присужден по результатам онлайн-голосования на сайте фестиваля https://doroganayaltu.ru. Выступления конкурсантов уже доступны на сайте. Голосование уже началось и будет продолжаться вплоть до финала.

1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят уже в дуэтах с российскими исполнителями.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было переведено в онлайн-формат.

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