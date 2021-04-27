Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики

ВКС России провели очередные испытания новой противоракеты. В последний раз ее запускали на полигоне Сары-Шаган в ноябре прошлого года.

Скорость полета противоракеты в четыре раза выше, чем у пули автомата Калашникова – 3 километра в секунду. Ее применение улучшит характеристики системы ПРО и расширит ее боевые возможности. Как прошли испытания – смотри в нашем видео из Казахстана.