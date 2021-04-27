Запуск российской противоракеты в Казахстане: подтвердила ли она свои характеристики

Скорость полета противоракеты в четыре раза выше, чем у пули автомата Калашникова – 3 километра в секунду. Ее применение улучшит характеристики системы ПРО и расширит ее боевые возможности. Как прошли испытания – смотри в нашем видео из Казахстана.
ВКС России провели очередные испытания новой противоракеты. В последний раз ее запускали на полигоне Сары-Шаган в ноябре прошлого года.
Скорость полета противоракеты в четыре раза выше, чем у пули автомата Калашникова – 3 километра в секунду. Ее применение улучшит характеристики системы ПРО и расширит ее боевые возможности. Как прошли испытания – смотри в нашем видео из Казахстана.
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