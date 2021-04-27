Первый тур Чемпионата Абхазии по футболу: как это было

Первый тур чемпионата Абхазии завершился 23 апреля матчем между командами "Гагра" и "Афон". Счет по итогам игры - 2:1 в пользу гагрских футболистов.

Матч открытия XXVIII чемпионата страны состоялся 20 апреля, галский "Самурзакан" принимал "Рицу" из Гудауты. Первая игра выдалась неудачной для галцев, в их ворота "Рица" забила пять безответных мячей, а лучшим игроком матча стал Марат Агрба из гудаутской команды.

Еще один крупный счет был зафиксирован в матче сухумского "Нарта" с ткуарчалским "Шахтером" на стадионе "Динамо" 21 апреля. Недавно ставший обладателем Суперкубка Абхазии "Нарт" с разгромным счетом 5:0 обыграл гостей из Ткуарчала, а лучшим игроком матча признали Наура Цвинария из столичной команды.

Другая сухумская команда "Динамо" также одержала уверенную победу над цандрипшским "Садзом", который дебютировал в национальном первенстве. Игра проходила на поле "Садза" 22 апреля, итог встречи – 4:0 в пользу динамовцев, лучшим игроком матча стал Аслан Багателия из столичной команды.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер".

Как прошел первый тур Чемпионата смотрите в видеообзоре, подготовленном Федерацией футбола Республики Абхазия.