Дар Эрмитажу от российского президента

Владимир Путин передал Эрмитажу уникальную церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II, из приданого дочери Александра II, великой княгини Марии Александровны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переданный музею набор представляет собой комплект церковной утвари из 16 серебряных предметов. В этой коллекции есть блюдо для освящения хлебов и чаша для освящения воды, кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.

Президент передал все эти экспонаты на хранение в коллекцию Эрмитажа. "Как удачно: подарили мне, а я - Эрмитажу... Причем, люди искали и сделали две покупки - в 2019 году - и я сказал, что мы это давайте подготовим для передачи в Эрмитаж, и они сделали еще одну покупку в 2021-м", - отметил Путин в беседе с гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Тот рассказал немного об истории создания этого комплекта церковной утвари. Он является частью набора для совершения таинства евхаристии, весь набор включал 22 предмета из позолоченного серебра и еще три бронзовых изделия. Комплект был изготовлен в 1877 году на фабрике Никольса и Плинке в Петербурге по заказу императорского двора и предназначался для использования в домовой церкви в резиденции Кларен-хаус в Лондоне великой княгиней Марией Александровной, в замужестве - герцогиней Эдинбургской.

Президент в эти дни посещает Санкт-Петербург с рабочей поездкой.