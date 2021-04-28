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Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Действия США и их союзников по НАТО в европейском регионе способствуют росту военной опасности – об этом заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане.
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2021-04-28T20:34Z
Действия США и их союзников по НАТО в европейском регионе способствуют росту военной опасности – об этом заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане.
Североатлантический альянс планирует усилить свое присутствие у границ России, чем может спровоцировать потенциальный конфликт. По словам Шойгу, в Министерстве обороны внимательно следят за обстановкой и действиями НАТО, а российская армия готова обеспечить безопасность границ России.